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27.06.2020 - 15:36 | | DHA

7 kişi yan yana defnedildi! Kahreden görüntü...

Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 3’ü çocuk, 7 kişi, memleketleri Şanlıurfa’da yan yana toprağa verildi.

7 kişi yan yana defnedildi! Kahreden görüntü...
Konya'daki kazada ölen 7 kişi Şanlıurfa'da defnedildi
Konya'daki kazada ölen 7 kişi Şanlıurfa'da defnedildi
Konya'daki kazada ölen 7 kişi Şanlıurfa'da defnedildi
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Konya'nın Yunak ilçesinde dün Ahmet Okal yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan 14 M 0891 plakalı minibüs, Konya-Ankara karayolu Dörtyol kavşağında Ufuk Demirtaş yönetimindeki 42 P 0171 plakalı TIR'la çarpıştı.

Kazada, hepsi akraba Ahmet, Fida, Mehmet, Medine, İbrahim ve Mehmet Okal ile Mehmet Kuş, yaşamını yitirdi. Ölen 7 kişinin cenazeleri, cenaze araçlarıyla memleketleri Şanlıurfa'ya getirildi.

Yaşamını yitirenler için Yukarı Yazıcı Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve ölenlerin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

Cenazeye katılanlara maske dağıtıldı. Cenaze namazı ve defin sırasında sık sık sosyal mesafeye uyulması noktasında uyarı yapıldı. Hayatını kaybeden tarım işçilerinin yakınları sinir krizi geçirdi. Arapça ağıtlarla tabutlara sarılan yakınlar birbirlerine sarılarak teselli oldu. 

7 kişi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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