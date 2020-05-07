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07.05.2020 - 18:00 |

7 Mayıs İftar vakti saat kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 2020) Bugün İstanbul - Ankara - İzmir il il iftar (namaz) saatleri

İftar saat kaçta? Sahur sonrası İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya ve diğer ilerin iftar vakitleri merak edilmeye başladı. Sahur sonrası milyonlarca vatandaş, iftar vaktini öğrenmek için harekete geçiyor. Yaşadığı şehrin iftar ve saatini öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden hem iftar vakitlerine hem de sahur vakitlerine erişim sağlayabilir. İşte il il imsakiye 2020...

7 Mayıs İftar vakti saat kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 2020) Bugün İstanbul - Ankara - İzmir il il iftar (namaz) saatleri

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 günü başladı. Bugün Ramazan ayının 13. günü idrak edilecek. 23 Mayıs'a kadar sürecek olan Ramazan ayında gün gün iftar saatleri ve sahur saatleri merak konusu oluyor. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında yurdun dört bir yanında manevi duygular yaşanmaya devam ediyor. Oruç tutan vatandaşların sabırsızlıkla beklediği iftar vakti bugün ne zaman? İftar saat kaçta? İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin iftar saatleri 7 Mayıs 2020 imsakiye...

BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

İSTANBUL'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul'da bugün iftar: 20:14,  Sahur vakti 04:04

ANKARA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Ankara'da bugün iftar: 19:56, Sahur vakti 03.54

İZMİR'DE BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir'de bugün iftar: 20:15, Sahur vakti 04:13

BURSA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Bursa'da bugün iftar: 20:12, Sahur vakti 04:08

ANTALYA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Antalya'da bugün iftar: 19:58, Sahur 04:16

ADANA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Adana'da bugün iftar: 19:40, Sahur vakti 03:57

KONYA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA??

Konya'da bugün iftar: 19:53, Sahur vakti 04:04

ŞANLIURFA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Şanlıurfa'da bugün iftar: 19:26, Sahur vakti 03:42

GAZİANTEP'DE BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Gaziantep'te bugün iftar: 19:32, Sahur vakti 03:48

 

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7 Mayıs İftar vakti saat kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 2020) Bugün İstanbul - Ankara - İzmir il il iftar (namaz) vakitleri

7 Mayıs İftar vakti saat kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 2020) Bugün İstanbul - Ankara - İzmir il il iftar (namaz) vakitleri

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