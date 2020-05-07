7 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu yayınlanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği açıklanıyor

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Mayıs'taki son durumu bu akşam açıklayacak. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(6 MAYIS ÇARŞAMBA)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 30.303



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.253



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 64



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 4.917

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 1.234.724



TOPLAM VAKA SAYISI: 131.744



TOPLAM CAN KAYBI: 3.584



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 78.202







