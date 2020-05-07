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07.05.2020 - 18:17 |

7 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu yayınlanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği açıklanıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 3 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...

7 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu yayınlanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği açıklanıyor

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Mayıs'taki son durumu bu akşam açıklayacak. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(6 MAYIS ÇARŞAMBA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 30.303

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.253

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  64

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 4.917

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 1.234.724

TOPLAM VAKA SAYISI: 131.744

TOPLAM CAN KAYBI: 3.584

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 78.202

7 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu yayınlanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği açıklanıyor


Uyarılara aldırmadılar! Şirinevler'de insan seliSağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın corona virüs ile mücadelede yeni dönem diye adlandırdığı 'Kontrollü Sosyal Hayat' uyarılarına rağmen dün olduğu gibi vatandaşlar bugün de meydanlara ve sahillere akın etti. Uyarılara rağmen sokaklara akın eden vatandaşlar nedeniyle Şirinevler Meydanı da en kalabalık günlerinden birini yaşadı.
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