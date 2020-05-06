MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 7 Mayıs sahur vakti (saati) kaçta, sabah ezanı ne zaman okunacak? (2020 Ramazan imsakiyesi) İstanbul - Ankara - İzmir il il bu gece namaz (sahur) saatleri
ABONE OL
06.05.2020 - 21:22 |

7 Mayıs sahur vakti (saati) kaçta, sabah ezanı ne zaman okunacak? (2020 Ramazan imsakiyesi) İstanbul - Ankara - İzmir il il bu gece namaz (sahur) saatleri

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 günü başladı. Bugün Ramazan ayının 12. günü idrak ediliyor. 23 Mayıs'a kadar sürecek olan Ramazan ayında gün gün iftar saatleri ve sahur saatleri merak konusu oluyor. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında yurdun dört bir yanında manevi duygular yaşanmaya devam ediyor. Oruç tutan vatandaşların sabırsızlıkla beklediği sahur vakti bugün ne zaman, saat kaçta? İşte 7 Mayıs 2020 Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin sahur saatleri imsakiyesi...

7 Mayıs sahur vakti (saati) kaçta, sabah ezanı ne zaman okunacak? (2020 Ramazan imsakiyesi) İstanbul - Ankara - İzmir il il bu gece namaz (sahur) saatleri

Sahur saat kaçta? İftar sonrası İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya ve diğer ilerin sahur vakitleri merak edilmeye başladı. İftar sonrası milyonlarca vatandaş, sahur vaktini öğrenmek için harekete geçiyor. Yaşadığı şehrin sahur saatini öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden sahur vakitlerine erişim sağlayabilir. İşte il il imsakiye 2020...

7 MAYIS PERŞEMBE SAHUR SAAT KAÇTA?

İSTANBUL'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul'da bu gece Sahur vakti 04:06

ANKARA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Ankara'da bu gece Sahur vakti 03:55

İZMİR'DE BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir'de bu gece Sahur vakti 04:25

BURSA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Bursa'da bu gece Sahur vakti 04:09

ANTALYA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Antalya'da bu gece Sahur 04:17

ADANA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Adana'da bu gece Sahur vakti 03:58

KONYA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Konya'da bu gece Sahur vakti 04:06

ŞANLIURFA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Şanlıurfa'da bu gece Sahur vakti 03:44

GAZİANTEP'DE BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Gaziantep'te bu gece Sahur vakti 03:50

DİĞER İLLERİN İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Alnında kuş figürü bulunan 'Casper' görenleri şaşırtıyorAydın'ın Nazilli ilçesinde, Dirik ailesinin sahibi olduğu Casper isimli at, ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, alnında kuş figürü bulunan 20 aylık at hamile ile fotoğraf çektirmek için adeta yarışıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... 24 il için sokağa çıkma kısıtlamasının kuralları belli oldu! Anneler günü detayı..

Son dakika... 24 il için sokağa çıkma kısıtlamasının kuralları belli oldu! Anneler günü detayı..

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

20 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak, çocuklara yasak kalktı mı? 20 yaş altı için genelge yayımlandı, sokağa çıkma izni ne zaman, 0-14 yaşın 4 saati kaçta başlıyor?

20 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak, çocuklara yasak kalktı mı? 20 yaş altı için genelge yayımlandı, sokağa çıkma izni ne zaman, 0-14 yaşın 4 saati kaçta başlıyor?

Sıradaki Haber