7 Nerenin Telefon Kodu? +7 Hangi Ülkeye Ait?

Her alan kodu bir ülke için özel olarak belirlenmiştir. Alan kodlarının rakamları zaman içinde değişmez. Şehirler ve ülkeler için özel olarak belirlenmiştir. Şehirlerarası aramalarda alan kodunun başına tek sıfır konulur, ardından rakamlardan oluşan kod yazılır. Ülkeler arasındaki aramalarda ise çift sıfır konulduktan sonra kod yazılır.

7 Nerenin Alan Kodu?

7, Rusya Federasyonuna ait bir alan kodudur. Ülke kısmen Doğu Avrupa'da ve kısmen Kuzey Asya'da bulunuyor. Rusya, Kuzey Kutup Okyanusunu sınırlar. ABD'nin iki katından daha büyüktür. Bölgeye göre dünyanın en büyük ülkesidir ve Dünya'nın kara kütlesinin 'inden fazlasını kapsamaktadır. Bununla birlikte, ülkenin geniş bölgeleri ıssız veya yaşanmaz özelliktedir.



Rusya düşük nüfus yoğunluğuna sahip bir ülkedir. Rusların 5'te 1'i Rusya'nın en batı bölgesinde yaşıyor. Ülkenin başkenti ve en büyük şehri, siyasi gücün çekirdeği ve kültür ve ticaretin merkezi olan Moskova'dır. Eski imparatorluk başkenti olan St. Petersburg, Rusya'nın ikinci büyük şehri ve Baltık Denizindeki önemli bir Rus limanıdır.