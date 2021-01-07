7 Ocak koronavirüs tablosu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı https://covid19.saglik.gov.tr/ sayfasından halkın erişimine sunulan günlük koronavirüs tablosu, pandeminin gidişatı için önemli bir yere sahip. Son açıklanan verilere göre, vaka ve vefat eden sayısı azalmaya devam ediyordu. Peki, 7 Ocak Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı mı? :Bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

7 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Fahrettin Koca'nın Twitter üzerinden düzenli olarak değerlendirdiği günlük korona tablosu her geçen gün daha çok merak ediliyor. 7 Ocak günü koronavirüs tablosu ise henüz yayımlanmadı.

6 OCAK KORONA TABLOSU

Sağlık Bakanlığınca açıklanan son tabloya göre 24 saat içinde 182.645 test yapıldı, 13.830 vaka tespit edildi, 1.458 hasta sayısına ulaşıldı, 8.702 hasta iyileşirken 191 kişi de hayatını kaybetti.