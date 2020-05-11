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11.05.2020 - 14:40 | | İHA

7 yaşındaki çocuk salatalık ve havuçtan piyano düzeneği kurdu

Eskişehir'de korona virüs sürecinde yaşından dolayı sokağa çıkamayan 7 yaşındaki Ege Yılmaz, bilgisayar programı ve çeşitli teknolojik aletler kullanarak, tuşları havuç ve salatalıklardan oluşan piyano düzeneği tasarladı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan kararlar neticesinde 20 yaş altı vatandaşlar günlerdir sokağa çıkamıyor. Eskişehir'de yasağa takılan Ege Yılmaz, tuşları havuç ve salatalıklardan oluşan bir piyano düzeneği kurdu. Eskişehir Ticaret Borsası İlkokulu 1. sınıf öğrencisi olan minik Ege, evde kalmaktan sıkıldığını söyledi.

"VİRÜSTEN SIKILDIM PİYANO YAPTIM"

Havuç ve salatalıkların yanı sıra arduino, kablo ve bilgisayar programları da kullanarak ses çıkmasını sağlayan minik Ege'nin tasarladığı düzenek gerçek piyanoyu aratmadı. Evde vaktini faydalı bir şekilde kullanan minik Ege, yaptığı düzeneği aşama aşama kayda almayı da ihmal etmedi. Virüsten dolayı dışarı çıkamadığı için evde sıkıldığını belirten Ege, "Korona virüs nedeniyle evde kalmaktan sıkıldım. Ben de evde salatalıklar ve havuçlardan piyano yaptım" diye konuştu.

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