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17.06.2020 - 11:18 | | DHA

7 yıldır aranan zanlı, bağ evinde yakalandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle 7 yıldır aranan Kudret K. (53), saklandığı bağ evinde yakalandı.

7 yıldır aranan zanlı, bağ evinde yakalandı

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 yıl önce 1 kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan Kudret K.’nin ilçedeki bir bağ evinde saklandığı bilgisini aldı. Sabah saatlerinde Çiçekler Mahallesi’ndeki bağ evine baskın düzenleyen ekipler, Kudret K.'yı yakaladı. Beyşehir Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Kudret K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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