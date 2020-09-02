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02.09.2020 - 10:28 | | İHA

7 yıldır cinayetten aranıyordu, yatağın altında yakalandı

Erzurum’da 2006 yılında iki kişiyi öldüren ve 7 yıldır saklanan hükümlü M.G Didim’de emniyet güçlerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

7 yıldır cinayetten aranıyordu, yatağın altında yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 2006 yılında Erzurum’un Horasan ilçesinde arazi kavgası sonucunda M.G adlı hükümlü 2 kişiyi öldürdü.

6 yıl ceza evinde yatan ve ardından tahliye olan ve 2013 yılında açılan davada tutuklanmasına karar verilen M.G hapis kararının ardından kayıplara karıştı. 7 yıldır gizlenen M.G, Didim ilçe emniyet müdürlüğü Asayiş Grup Amirliğinin yaptığı titiz takip ve incelemeler sonucunda Yeni Mahallede saklandığı evde yakalandı. Sabah saatlerinde eve baskın yapan emniyet güçleri M.G’yi ikametinde saklandığı yatağın altında yakaladı. M.G’nin yapılan sorgulamasında 36 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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