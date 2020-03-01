MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 70 bin TL'lik ses sistemi çalan 3 kişi yakalandı!
ABONE OL
01.03.2020 - 09:33 | | İHA

70 bin TL'lik ses sistemi çalan 3 kişi yakalandı!

İzmir'in Çeşme ilçesinde, plajda bulunan 70 bin TL'lik ses sistemini çalan 3 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

70 bin TL'lik ses sistemi çalan 3 kişi yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine, ilçede bulunan bir plajda 70 bin TL değerinde ses sisteminin çalındığı yönelik ihbar bildirildi. İhbarı değerlendirerek harekete geçen ekipler, olay bölgesi yakınında bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarını ve olay yerindeki delilleri detaylı bir şekilde değerlendiren ekipler, ses sistemlerini çalan şüphelilerin H.G. (44), V.İ. (29) ve T.D. (28) olduğunu belirledi. Tespitlerin ardından operasyon düzenleyen ekiplerce şüphelileri yakalandı. Çalınan ses sistemini de bulan ekipler, şüphelileri gözaltına alarak emniyete götürdü.

70 bin TLlik ses sistemi çalan 3 kişi yakalandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, ses sistemini çaldıkları için pişman olduklarını ve zararı karşılayacaklarını söyledi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

Sınırda koronavirüs alarmıHakkâri’nin Çukurca ilçesinden Irak'a açılan Üzümlü Gümrük Kapısı, bu ülkede koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine kapatıldı. Sadece Irak'tan dönen Türk vatandaşların geçişine izin verileceği belirtilen gümrük kapısında sahra hastanesi kurulması için çalışmalara başlanırken, burada görevli personel de maske taktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İnstagram silme nasıl gerçekleşir? Instagram hesap silme ve geçici hesap kapatma teknikleri

İnstagram silme nasıl gerçekleşir? Instagram hesap silme ve geçici hesap kapatma teknikleri

Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

300 ameliyat sonra su içti

300 ameliyat sonra su içti

Sıradaki Haber