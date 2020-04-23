70 Nerenin Plakası? Karaman İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde bulunan 81 ile ait plaka kodları bulunmaktadır. Ayrıca araçların bazıları illerine ait ilçelere kayıtlıdır. Bu araçların plaka kodları ile hangi şehre kayıtlı olduğu öğrenilebilir. 70 numaralı plaka kodu ise Karaman iline aittir.

70 Nerenin Plakası?

70 numaralı plaka kodu ülkemizde İç Anadolu'da yer alan Karaman iline aittir. Araçların plakalarında bulunan kod 70 olması itibariyle bu araçların Karaman iline kayıtlı olduğu bilinmektedir.

Karaman İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

Karaman iline kayıtlı birçok ilçe bulunmaktadır. 70 plaka kodlu araçlar ise bazı ilçelere kayıtlı olmaktadır. Bunlar Karaman merkez ve Ermenek ilçeleridir. Araçlar harf kodlarına göre Karaman merkez ve Ermenek ilçelerine kayıtlıdır. Karaman merkez ve Ermenek ilçelerine kayıtlı plaka harf kodları aşağıda belirtilmiştir.

Karaman Merkez Plaka Harf Grupları:

- 70 AC 001-70 AZ 999

- 70 DA 001-70 DZ 999

- 70 EA 001-70 EZ 999

​​​​​​​- 70 M 0001-70 M 9999

​​​​​​​- 70 T 0001-70 T 9999

​​​​​​​- 70 F 0001-70 F 9999

​​​​​​​- 70 T 0001-70 T 2599

Ermenek İlçesi Plaka Harf Grupları:

​​​​​​​- 70 E 0001-70 E 9999