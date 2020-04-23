MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 70 Nerenin Plakası? Karaman İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
ABONE OL
23.04.2020 - 17:49 |

70 Nerenin Plakası? Karaman İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde birçok il bulunmaktadır. Bulunan bütün iller plaka kodlarına sahiplerdir. Plaka kodları araçların hangi şehre kayıtlı olduklarını göstermektedir. 70 numaralı plaka kodu da bunlardan birisidir. Peki 70 nerenin plakası? Karaman ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir. Sizler için bu konuyu detaylı olarak araştırdık.

70 Nerenin Plakası? Karaman İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde bulunan 81 ile ait plaka kodları bulunmaktadır. Ayrıca araçların bazıları illerine ait ilçelere kayıtlıdır. Bu araçların plaka kodları ile hangi şehre kayıtlı olduğu öğrenilebilir. 70 numaralı plaka kodu ise Karaman iline aittir.

70 Nerenin Plakası?

70 numaralı plaka kodu ülkemizde İç Anadolu'da yer alan Karaman iline aittir. Araçların plakalarında bulunan kod 70 olması itibariyle bu araçların Karaman iline kayıtlı olduğu bilinmektedir. 

Karaman İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

Karaman iline kayıtlı birçok ilçe bulunmaktadır. 70 plaka kodlu araçlar ise bazı ilçelere kayıtlı olmaktadır. Bunlar Karaman merkez ve Ermenek ilçeleridir. Araçlar harf kodlarına göre Karaman merkez ve Ermenek ilçelerine kayıtlıdır. Karaman merkez ve Ermenek ilçelerine kayıtlı plaka harf kodları aşağıda belirtilmiştir.

Karaman Merkez Plaka Harf Grupları: 

 - 70 AC 001-70 AZ 999

 - 70 DA 001-70 DZ 999

 - 70 EA 001-70 EZ 999

 ​​​​​​​- 70 M 0001-70 M 9999

 ​​​​​​​- 70 T 0001-70 T 9999

 ​​​​​​​- 70 F 0001-70 F 9999

 ​​​​​​​- 70 T 0001-70 T 2599

Ermenek İlçesi Plaka Harf Grupları:

​​​​​​​- 70 E 0001-70 E 9999

 

Önce fotokapana sonra jandarmaya suçüstü yakalandıAntalya'da birinci derecede arkeolojik sit alanında kazı yapan şüpheliler, orman işletmesinin fotokapanından kaçamadı. Orman işletmesi görevlilerinin fotokapanda görerek ihbarda bulunduğu defineciler, kazı yaptıkları sırada İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince suçüstü yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

43 Nerenin Plakası? Kütahya İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

43 Nerenin Plakası? Kütahya İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

Kravat Nasıl Yazılır? Tdk Sözlükte Kıravat Mi Yoksa Kravat Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

Kravat Nasıl Yazılır? Tdk Sözlükte Kıravat Mi Yoksa Kravat Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

Sıradaki Haber