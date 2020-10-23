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23.10.2020 - 15:22 | | DHA

70 yaşında, uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Bursa'da polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 70 yaşındaki E.Ş.’nin yürümekte zorlandığı görüldü.

70 yaşında, uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda E.Ş., A.Y., İ.B., R.E. ve H.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerden E.Ş.’nin evinde 420 gram esrar ele geçirildi. Diğer şüphelilerin ev ve araçlarında ise 1 kilo 100 gram metamfetamin, 30 gram bonzai, bir miktar kokain, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 17 mermi bulundu. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ş.’nin yürümekte zorluk çektiği görüldü. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

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