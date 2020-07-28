28.07.2020 - 12:34 | | İHA
71 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu!
Gelen bir son dakika haberine göre, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 71 yaşındaki şahıs, yakınları tarafından evinde ölü bulundu.
Olay dün akşam saatlerinde Gölcük Gölcük Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi Funda Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Funda Sokak’ta ikamet eden 71 yaşındaki Ömer Dalman’dan haber alamayan yakınları akşam saatlerinde eve gelerek kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca eve giren yakınları, Dalman'ı ’erde hareketsiz yatarken buldu.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Yardım sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Ömer Dalman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dalman’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Siyasette Atatürk'e lanet polemiği! Sözcü İbrahim Kalın'dan flaş açıklamaSon dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk'te Sena Alkan'a konuk oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Sözcü Kalın, Atatürk'e dil uzatılmasına asla izin verilmeyeceğini belirterek, 'Diyanet işleri başkanımızın da böyle bir amacı olmadığını açıkça beyan etti' ifadelerine yer verdi. Kalın, 'Hilafet tartışması saltanat tartışması suni bir gündemdir. Türkiye’nin böyle bir gündemi yok' dedi.