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16.03.2020 - 15:30 | | DHA

72 gündür kayıp Gülistan'ı 'özel ekip' arıyor

Tunceli'de, 72 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor.

72 gündür kayıp Gülistan'ı 'özel ekip' arıyor

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurtta 5 Ocak günü ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Doku'nun Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine başvurdu. Bunun üzerine jandarma ve polis ekiplerince Gülistan Doku'nun bulunması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameralarından Dokunun son olarak Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde görüldüğünü belirleyerek, arama çalışmalarını bu noktaya kaydırdı.

Gülistan Doku'nun bulunması için ekiplerin Uzunçayır Baraj Gölü bölgesinde yürüttüğü çalışmalar, bugün de devam etti. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı arama kurtarma polisleri, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD görevlilerinin yanı sıra gönüllü arama ekiplerince yürütülen arama çalışmaları, 10 kilometrelik alanda yapıldı.

Ekipler, bugünkü arama çalışmalarını Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzeyinde botlar, kıyısında ise arama köpekleriyle sürdürdü. Yapılan arama çalışmalarında bugün de Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanamadı.

ÖZEL EKİBİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylunun görevlendirmesiyle 3 Mart günü Ankara'dan gelen özel ekibin de Gülistan Doku'yu arama çalışmalarını Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürdüğü bildirildi.

 

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