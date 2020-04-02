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02.04.2020 - 11:28 | | DHA

72 yÄ±llÄ±k çift, 49 saat arayla öldü!

Rizeâ€™nin Ketenli kÃ¶yÃ¼nde, 72 yÄ±ldÄ±r evli olan AyÅŸe (89) ile eÅŸi Mustafa BalcÄ± (92), 49 saat arayla yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. KarÄ± koca, yan yana mezarlarda topraÄŸa verildi.Â

72 yÄ±llÄ±k çift, 49 saat arayla öldü!

Merkeze baÄŸlÄ± Ketenli kÃ¶yÃ¼nde oturan AyÅŸe BalcÄ±, kronik rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± nedeniyle tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede, cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 07.00 sÄ±ralarÄ±nda, doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalelerine raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

AyÅŸe BalcÄ±'nÄ±n cenazesi, aynÄ± gÃ¼n kÃ¶yÃ¼ndeki mezarlÄ±kta topraÄŸa verildi. 72 yÄ±llÄ±k eÅŸini kaybettikten sonra fenalaÅŸan, kanser hastasÄ± Mustafa BalcÄ± da pazartesi gÃ¼nÃ¼ saat 08.00 sÄ±ralarÄ±nda, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.

AyÅŸe BalcÄ±'nÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesinden 49 saat sonra kurtarÄ±lamayan Mustafa BalcÄ± da aynÄ± mezarlÄ±kta, eÅŸinin yanÄ±na defnedildi.

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