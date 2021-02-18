73/c Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 73/c Cezası Ne Kadar? (2021)
Trafikte araç kullanım esnasında güvenliğin arttırılması esasına dayanarak birçok ceza karayolları trafik kanunları içerisinde yerini almıştır. Peki, bu kurallar bir tanesi olan 73/c trafik ceza kodu nedir? Madde 73/c cezası ne kadar? (2021) İşte, detaylar.
Saygısız ve tedbirsiz araç kullanma olarak da bilinen, can güvenliğini tehlikeye atan davranışlar, gerek trafik polisleri gerekse mobese kameraları aracılığı ile cezai işlemlere tabi tutulmaktadır.
73/c Trafik Ceza Kodu Nedir?
Trafikte hareket halinde iken araç telefonu ya da cep telefonları gibi veya benzer iletişim araçlarının kullanılması yasaktır. Kullananlara ilişkin idari para cezası işlemleri uygulanmaktadır.
Madde 73/c Cezası Ne Kadar? (2021)
İletişim cihazlarının kullanımı ile sürücüler 235 Türk Lirası idari trafik para cezalarına tabi tutulmaktadır. 1 Ocaktan itibaren 73/c trafik cezalarına ilişkin %9 oranında zam yapılmıştır. Güncellenen son rakam 314 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.
73/c trafik cezalarına ilişkin olarak, cezanın tebliğ gününden itibaren 15 gün süre içerisinde ödenmesi halinde %25 oranında bir indirimin uygulanacağı söz konusudur. İndirim sonucu güncel rakam ise 235,50 TL olarak belirlenmiştir.