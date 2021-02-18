73/c Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 73/c Cezası Ne Kadar? (2021)

Saygısız ve tedbirsiz araç kullanma olarak da bilinen, can güvenliğini tehlikeye atan davranışlar, gerek trafik polisleri gerekse mobese kameraları aracılığı ile cezai işlemlere tabi tutulmaktadır.



73/c Trafik Ceza Kodu Nedir?



Trafikte hareket halinde iken araç telefonu ya da cep telefonları gibi veya benzer iletişim araçlarının kullanılması yasaktır. Kullananlara ilişkin idari para cezası işlemleri uygulanmaktadır.



Madde 73/c Cezası Ne Kadar? (2021)



İletişim cihazlarının kullanımı ile sürücüler 235 Türk Lirası idari trafik para cezalarına tabi tutulmaktadır. 1 Ocaktan itibaren 73/c trafik cezalarına ilişkin %9 oranında zam yapılmıştır. Güncellenen son rakam 314 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.



73/c trafik cezalarına ilişkin olarak, cezanın tebliğ gününden itibaren 15 gün süre içerisinde ödenmesi halinde %25 oranında bir indirimin uygulanacağı söz konusudur. İndirim sonucu güncel rakam ise 235,50 TL olarak belirlenmiştir.