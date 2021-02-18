MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 73/c Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 73/c Cezası Ne Kadar? (2021)
ABONE OL
18.02.2021 - 11:04 |

73/c Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 73/c Cezası Ne Kadar? (2021)

Trafikte araç kullanım esnasında güvenliğin arttırılması esasına dayanarak birçok ceza karayolları trafik kanunları içerisinde yerini almıştır. Peki, bu kurallar bir tanesi olan 73/c trafik ceza kodu nedir? Madde 73/c cezası ne kadar? (2021) İşte, detaylar.

73/c Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 73/c Cezası Ne Kadar? (2021)

Saygısız ve tedbirsiz araç kullanma olarak da bilinen, can güvenliğini tehlikeye atan davranışlar, gerek trafik polisleri gerekse mobese kameraları aracılığı ile cezai işlemlere tabi tutulmaktadır.

73/c Trafik Ceza Kodu Nedir?

Trafikte hareket halinde iken araç telefonu ya da cep telefonları gibi veya benzer iletişim araçlarının kullanılması yasaktır. Kullananlara ilişkin idari para cezası işlemleri uygulanmaktadır.

Madde 73/c Cezası Ne Kadar? (2021)

İletişim cihazlarının kullanımı ile sürücüler 235 Türk Lirası idari trafik para cezalarına tabi tutulmaktadır. 1 Ocaktan itibaren 73/c trafik cezalarına ilişkin %9 oranında zam yapılmıştır. Güncellenen son rakam 314 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

73/c trafik cezalarına ilişkin olarak, cezanın tebliğ gününden itibaren 15 gün süre içerisinde ödenmesi halinde %25 oranında bir indirimin uygulanacağı söz konusudur. İndirim sonucu güncel rakam ise 235,50 TL olarak belirlenmiştir.

Esenyurt'ta akılalmaz komşu kavgası! ’Bu su idrar mı, klozet suyu mu’İstanbul Esenyurt'ta yaşanan komşu kavgası karakolda bitti. Mısırlı Mahmut Fatih Ahmet Abdülaziz, giriş katta oturan komşusunun gürültü yaptıkları gerekçesiyle 6 yaşındaki kızının üzerine bir kova pis su döktüğünü iddia ederek şikayetçi oldu. Yaşananları anlatan Abdülaziz, "Bu su idrar mı, klozetten alınan lağım suyu mu bilmiyoruz. Ancak, çok pis kokuyor" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otelin diskosunda eğlence! Sosyal mesafe unutuldu

Otelin diskosunda eğlence! Sosyal mesafe unutuldu

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

2021 Egzoz Cezası Ne Kadar Oldu? Gürültülü Egzozlar İçin Alınan Ceza Nereye Ödenir?

2021 Egzoz Cezası Ne Kadar Oldu? Gürültülü Egzozlar İçin Alınan Ceza Nereye Ödenir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet