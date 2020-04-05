73 yaşındaki adam kendini vurarak öldürdü!

Olay, saat 12.00 sıralarında Başakşehir Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Mustafa U.’nun yalnız başına olduğu odadan tek el silah sesi duyuldu. Bunun üzerine aile bireyleri odaya koştu. Mustafa U.’yu başından vurulmuş olarak bulan yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin tüm müdahalesine karşın Mustafa U., kurtarılamadı.
Mustafa U.’nun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
Polis, Mustafa U.’nun intihar mı ettiği, yoksa kazara mı kendisini vurduğunu belirlemek için çalışma başlattı.
Yerli ilaç devi şirket açıkladı! Corona virüse umut olacak ilaçCorona virüse umut olacak ilaç Türkiye'de üretilmeye başlandı. Alınan bilgilere göre ilk parti üretildi ve Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi. Corona virüs tedavisinde kullanılan bu ilaç ilk gün 4 tablet daha sonra ise 7 ve 10 gün içinde ikişer talep olarak kullanılıyor. Yani bir hastaya 2 kutu düşüyor. Bu ilacın corona virüs tedavisine iyi geldiği düşünülüyor.