MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 73 yaşındaki adam kendini vurarak öldürdü!
ABONE OL
05.04.2020 - 15:07 | | DHA

73 yaşındaki adam kendini vurarak öldürdü!

Karaman’da odasında tüfekle kendisini vuran Mustafa U. (73) yaşamını yitirdi. Mustafa U.’nun intihar mı ettiği, yoksa kazara mı kendisini vurduğu araştırılıyor.

73 yaşındaki adam kendini vurarak öldürdü!

Olay, saat 12.00 sıralarında Başakşehir Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Mustafa U.’nun yalnız başına olduğu odadan tek el silah sesi duyuldu. Bunun üzerine aile bireyleri odaya koştu. Mustafa U.’yu başından vurulmuş olarak bulan yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin tüm müdahalesine karşın Mustafa U., kurtarılamadı.

Mustafa U.’nun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, Mustafa U.’nun intihar mı ettiği, yoksa kazara mı kendisini vurduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

 

Yerli ilaç devi şirket açıkladı! Corona virüse umut olacak ilaçCorona virüse umut olacak ilaç Türkiye'de üretilmeye başlandı. Alınan bilgilere göre ilk parti üretildi ve Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi. Corona virüs tedavisinde kullanılan bu ilaç ilk gün 4 tablet daha sonra ise 7 ve 10 gün içinde ikişer talep olarak kullanılıyor. Yani bir hastaya 2 kutu düşüyor. Bu ilacın corona virüs tedavisine iyi geldiği düşünülüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

73 yaşındaki adam kendini vurarak öldürdü!

73 yaşındaki adam kendini vurarak öldürdü!

Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

Sağlıkçılar için virüs sitesi

Sağlıkçılar için virüs sitesi

Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü

Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü

Sıradaki Haber