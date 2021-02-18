74/a Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 74/a Cezası Ne Kadar? (2021)

Geçmiş yıla göre 2021 yılında trafik cezalarında ve trafik sürücü ceza puanlarında düzenlemeye gidildi. Ve dolayısıyla 74/a trafik ceza kodu dahil pek çok trafik ceza kodunda yeni artışlar gözlemlendi.



74/a Trafik Ceza Kodu Nedir?



Trafik levhalarına yaklaşırken hız sınırlama olan yerlerde ve yaya geçidi bulunan yerlerde yayalara geçiş önceliği tanımamak 74/a trafik cezasına neden olur.



Madde 74/a Cezası Ne Kadar? (2021)



74/a kodlu trafik cezasının miktarı 652 liradır. Erken ödeme yani 15 gün içerisinde bu cezanın ödendiği takdirde ise %25'lik bir erken ödeme indirimi uygulanır.