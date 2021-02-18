18.02.2021 - 11:05 |
74/a Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 74/a Cezası Ne Kadar? (2021)
Trafik cezaları her sürücünün karşılaşabileceği cezalardır. Trafikte veya yollarda kurallara aykırı sürüşler sergileyenler bu trafik cezaları ile karşılaşabilmektedir. Kara yolları şube denetleme müdürlüğü de bu trafik cezaları için ayrı ayrı bir trafik ceza kodu oluşturmuştur. Bu trafik ceza kodları sayesinde pek çok kişi karşılaştığı cezayı araştırarak cezanın ayrıntısını öğrenebilmektedirler. 74/a trafik ceza kodu sürücülerin karşılaştığı trafik ceza kodlarından sadece bir tanesidir. Peki, 74/a trafik ceza kodu nedir? Merak edilenleri sizler için derledik.
Geçmiş yıla göre 2021 yılında trafik cezalarında ve trafik sürücü ceza puanlarında düzenlemeye gidildi. Ve dolayısıyla 74/a trafik ceza kodu dahil pek çok trafik ceza kodunda yeni artışlar gözlemlendi.
74/a Trafik Ceza Kodu Nedir?
Trafik levhalarına yaklaşırken hız sınırlama olan yerlerde ve yaya geçidi bulunan yerlerde yayalara geçiş önceliği tanımamak 74/a trafik cezasına neden olur.
Madde 74/a Cezası Ne Kadar? (2021)
74/a kodlu trafik cezasının miktarı 652 liradır. Erken ödeme yani 15 gün içerisinde bu cezanın ödendiği takdirde ise %25'lik bir erken ödeme indirimi uygulanır.
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