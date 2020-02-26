74 bin silah ruhsatı alındı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, asayiş olaylarında yivsiz tüfeklerle işlenen suçlarda çok ciddi artış yaşandığına işaret ederek, bunun azaltılmasının, erişimin zorlaştırılmasıyla mümkün olabileceğini söyledi. Ersoy, “Silahlanmaya karşı eğilim her geçen gün düşüyor. 2015’te 100 bin kişi ruhsat almış, 2019’da 74 bin kişi. Yaklaşık 3 milyon yivsiz tüfek ruhsatımız var” dedi. Görüşmelerin ardından teklifin söz konusu maddeleri kabul edildi. Bu maddelerle düzenleme kapsamındaki yivsiz tüfek, spor, nişan tüfek ve tabancaları imal eden fabrika veya imalathane kuranlar, işletenler, üç yıldan beş yıla kadar, satanlara ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ayrıca yivsiz tüfek ve tabancalarının herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla ticari reklamı veya tanıtımı yapılamayacak. l ANKARA Milliyet