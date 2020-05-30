Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kovid-19 ile mücadele önlemleri kapsamında 16 Mart’ta toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilen camiler, 74 gün sonra şükür kurbanları kesilerek cuma namazı ile açıldı. Diyarbakır’da da İslam aleminin 5’inci Harem-i Şerifi kabul edilen tarihi Ulu Cami’de cuma namazı kılındı. Cuma namazı kılmaya gelenler, avluya sığmayınca cami önündeki meydana şerit çekilerek, namaz kılınmaları sağlandı.

Maskesizler alınmadı

Çorum Ulu Camii’ne maskesiz gelen bazı vatandaşlar da camiye alınmazken, evinden seccade getirmeyenler de geri çevrildi. Yere karton sererek cuma namazı kılmak isteyenlere ise izin verilmedi. Bazı vatandaşlar ise montlarını yere sererek namaz kıldı. Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü vatandaşların da cuma namazı kılmasına izin verilmedi.

Türk-İslam mimarisinin mihenk taşı Selimiye Camii’nde de uzun aranın ardından cuma namazı kılındı. Vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccade ve tespihlerle ibadetlerini yerine getirdi.

Konak Meydanı doldu

İzmir’de koronavirüs salgını nedeniyle toplu ibadetlere geçici olarak ara verilen camilerin yeniden açılmasının ardından kılınan ilk cuma namazında vatandaşların tercihi Konak Meydanı oldu. Meydanın girişleri barikatlarla kapatılırken, vatandaşlar içeriye tek tek ateşleri ölçülerek alındı.

Türkiye’nin en büyük ikinci camisi olan Adana Sabancı Merkez Camii’nde, 74 gün sonra ilk cuma namazı sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılındı.

Hünkar Çayırı’na akın

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Fatih Sultan Mehmet’in otağını kurduğu Hünkar Çayırı’nda da cuma namazı kılındı. İstanbul’un fethinin 567. gününe denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar Hünkar Çayırı’na akın etti. Sosyal mesafe kurallarına uyularak saf tutuldu.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Selçuklular’da kullanılan, Türk otağ çadırından esinlenilerek inşa edilen sekizgen mimarisi ve kubbesiyle Türkiye’de tek olan Akçakoca Camii de uzun bir aradan sonra kılınan cuma namazı ile cemaatine kavuştu.

Sağlıkçılara da dua edildi

Van’da binlerce vatandaş, valiliğin belirlediği cami avluları, açık meydan ve parklarda cuma namazını kıldı. Belirlenen alanlarda bir araya gelen binlerce Vanlı, beraberinde getirdikleri seccadelerinin üzerinde namaz kılarak, virüsün bir an önce bitmesi ve bu konuda büyük fedakarlıklar yapan sağlık çalışanları için dua etti.

Konya’da Mevlana Müzesi yanında bulunan Sultan Selim Cami önündeki Mevlana Meydanı’nda da yaklaşık bin 500 kişilik bir alan oluşturuldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kent genelinde 300 bin tek kullanımlık seccade dağıtıldığını belirtti.

Erzurum’da da vatandaşlar pandemi kurulunca belirlenen ve aralarında atletizm pisti ile futbol sahalarında bulunduğu 781 noktada cuma namazını kıldı.

Eyüp Sultan Camii’nde de sosyal mesafeye uyularak namaz kılındı. Cami girişinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Eyüpsultan Belediyesine bağlı ekiplerce maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. Öte yandan, avlu girişinde ekiplerce içeri girenlerin ateşinin ölçüldüğü görüldü.