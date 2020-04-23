74 Nerenin Plakası? Bartın İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde 81 adet il bulunmaktadır. Bulunan bu illere ait plaka kodları birbirlerinden farklıdır. Ayrıca plaka kodlarında harf grupları bulunmaktadır. Harf grupları ise hangi ilçelere kayıtlı olduklarını göstermektedir. 74 numaralı plaka kodu da bunlardan birisidir. 74 numaralı plaka kodu ülkemizdeki Bartın iline ait bir koddur.

74 Nerenin Plakası?

74 numaralı plaka kodu Bartın iline aittir. Aracın plakasında yer alan plaka kodunun 74 olması halinde bu aracın Bartın iline kayıtlı olduğu bilinmektedir. 74 plaka kodlu araçlar plaka harf gruplarına göre de Bartın ilinin bazı ilçelerine kayıtlıdır. Böylece plaka kodu ile aracın hangi ile kayıtlı olduğunu, plaka harf grubu ile de aracın hangi ilçeye kayıtlı olduğu öğrenilebilir.

Bartın İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

Bartın ilinde birçok ilçe bulunmaktadır. 74 plaka kodlu araçlar ise bu ilçelerin bazılarına kayıtlıdır. Bu plaka harf gruplarından anlaşılabilir. Bartın merkez iline ait harf grupları aşağıda belirtilmiştir.

74 AC 001-74 AZ 999 Bartın Merkez

74 BA 001-74 BZ 999 Bartın Merkez

74 M 0001-74 M 2500 Bartın Merkez

74 MA 001-74 MA 999 Bartın Merkez

74 T 0001-74 T 2500 Bartın Merkez