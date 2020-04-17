772 semt pazarına korona denetimi

Genelgede belirtilen kuralların uygulanma durumuna ilişkin 14 Nisan’da, 81 ildeki 772 semt ve mahalle pazarında 3 bin 95 polis ve jandarmanın katılımıyla denetim yapıldı. Pazarda yapılan denetimlerde, 342 pazar esnafı ve müşteriye yasaklara uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi.