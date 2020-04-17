17.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
772 semt pazarına korona denetimi
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 81 il valiliğine 27 Mart’ta gönderilen genelgeyle semt ve mahalle pazarlarında uygulanması için alınan tedbirlere yönelik denetimler sürüyor.
Genelgede belirtilen kuralların uygulanma durumuna ilişkin 14 Nisan’da, 81 ildeki 772 semt ve mahalle pazarında 3 bin 95 polis ve jandarmanın katılımıyla denetim yapıldı. Pazarda yapılan denetimlerde, 342 pazar esnafı ve müşteriye yasaklara uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi.
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