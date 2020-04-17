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17.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

772 semt pazarına korona denetimi

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 81 il valiliğine 27 Mart’ta gönderilen genelgeyle semt ve mahalle pazarlarında uygulanması için alınan tedbirlere yönelik denetimler sürüyor.

772 semt pazarına korona denetimi

Genelgede belirtilen kuralların uygulanma durumuna ilişkin 14 Nisan’da, 81 ildeki 772 semt ve mahalle pazarında 3 bin 95 polis ve jandarmanın katılımıyla denetim yapıldı. Pazarda yapılan denetimlerde, 342 pazar esnafı ve müşteriye yasaklara uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi. 

Corona ilacı için heyecanlandıran gelişmeTürkiye'de ve dünyada corona aşısı ve tedavisi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Corona virüs tedavisi üzerine ekibi ile birlikte bir süredir laboratuvarda çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama geldi.
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