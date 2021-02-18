78/1-A Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 78/1-A Cezası Ne Kadar? (2021)

78/1-a trafik ceza koduna göre, trafiğe emniyet kemeri takmadan çıkmak bir kural ihlalidir ve sürücü gereken cezaya tabi tutulur. Yazımızda, emniyet kemeri takmamanın sürücüye yaptırımlarını derledik.

78/1-A Trafik Ceza Kodu Nedir?

Emniyet kemeri takmak, sürücülerin uyması gereken kuralların başında gelir. Emniyet kemeri ister ön koltuk, ister arka koltuk fark etmeksizin, mutlaka can güvenliği açısından takılması zorunludur.

Ülkemizde, her yıl yüzlerce insan emniyet kemeri takmama sebebi ile hayatını kaybetmekte veya istenmeyen sakatlanmalar yaşamaktadırlar. Bu gibi durumlara sebebiyet vermemesi açısından, trafik kanunları dahilinde 78/1-a trafik ceza kodu uygulanmaktadır.

Madde 78/1-A Cezası Ne Kadar?

2021 yılı itibari ile emniyet kemeri takmama cezası, 144 TL olarak belirlenmiştir. Bu ceza hem sürücü hem de, yolcular için geçerlidir. Maliye bakanlığının internet sitesinden kredi kartı ile ödeme yapmak mümkündür. Eğer 15 gün geçmeden ödeme yapılırsa, %25 indirim uygulanmaktadır. İndirimli ceza tutarı 108 TL.