78/1-B Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 78/1-B Cezası Ne Kadar? (2021)
Her verginin bir kodu olduğu gibi her trafik cezasının da ayrı bir trafik ceza kodu bulunmaktadır. Trafik şube denetleme ve kara yolları işletme tarafından trafik cezaları için belirli kodlar düzenlenmiştir. Bu kodlar sayesinde trafik cezalarının ayrıntılarına kolayca ulaşılmaktadır. Trafik ceza kodları ile karşılaşan kişiler bu kodların ne anlama geldiğini merak etmektedirler. 78/1-b trafik ceza kodu da düzenlenmiş trafik ceza kodlarından biridir. Peki, 78/1-b trafik ceza kodu nedir? Merak edilenleri sizler için derledik.
78/1-b kara yollarında sürücüler için düzenlenmiş olan bir ceza kodudur. Trafikte yapılan ihlaller nedeni ile 78/1-b trafik ceza kodu sürücülere uygulanır.
78/1-b Trafik Ceza Kodu Nedir?
78/1-b trafik ceza kodu motosiklet kullanan sürücüler için geçerlidir. 78/1-b trafik ceza kodunun karşılığı ise seyir halinde iken herhangi bir kask, koruma aleti takmayan motosiklet sürücüleri için kesilen cezadır.
Madde 78/1-b Cezası Ne Kadar?
78/1-b trafik ceza kodunun miktarı 144 TL olarak belirlenmiştir. Her trafik ceza kodunun erken ödeme indirimi bulunduğundan bu cezanın da erken ödeme indirimi vardır. 15 gün içerisinde ödenen ceza %25 indirim ile ödenmektedir.