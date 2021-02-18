78/1-B Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 78/1-B Cezası Ne Kadar? (2021)

78/1-b kara yollarında sürücüler için düzenlenmiş olan bir ceza kodudur. Trafikte yapılan ihlaller nedeni ile 78/1-b trafik ceza kodu sürücülere uygulanır.



78/1-b Trafik Ceza Kodu Nedir?



78/1-b trafik ceza kodu motosiklet kullanan sürücüler için geçerlidir. 78/1-b trafik ceza kodunun karşılığı ise seyir halinde iken herhangi bir kask, koruma aleti takmayan motosiklet sürücüleri için kesilen cezadır.



Madde 78/1-b Cezası Ne Kadar?



78/1-b trafik ceza kodunun miktarı 144 TL olarak belirlenmiştir. Her trafik ceza kodunun erken ödeme indirimi bulunduğundan bu cezanın da erken ödeme indirimi vardır. 15 gün içerisinde ödenen ceza %25 indirim ile ödenmektedir.