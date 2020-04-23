79 Nerenin Plakası? Kilis İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde her şehrin kendisine ait bir plaka kodu vardır. 79 plakası da ülkemizde yer alan şehirlerden birisine aittir. Plakada yer alan diğer harfler ise şehirlere ve ilçelere göre ayrılır.

79 Nerenin Plakası?

Ülkemizde her plaka bir şehri sembolize ettiği için plakalara bakarak aracın hangi şehirden geldiği anlaşılır. 79 plakası da ülkemizde Kilis şehrine ait bir plakadır. Kilis şehri çıkışlı olan araçlar 79 plakasına sahip olurlar. Plakadan sonraki harfler ve rakamsal kodlar ise Kilis şehrinin harf kodlarını içermektedir.

Kilis İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

İl plaka kodlarının yanı sıra illere göre düzenlenen harf grupları da mevcuttur. Hafr grupları genellikle hem il merkezlerine hem de ilçelere göre dağılır. Kilis iline ait harf grupları ise şu şekildedir;

- 79 il plakası, harf grubu ise AC - AZ

- 79 il plakası, M,

- 79 il plakası, T.

Kilis ilçelerine plaka ile ilgili bir harf kodu belirlenmemiştir. Yalnızca il merkezi için harf kodları verilmiştir. Kilis ilene ait plakalarda kullanılan rakamsal kodlar ise;

- AC - AZ - 001 ile 999,

- M - 0001 ile 9999,

- T - 0001 ile 9999 arasındadır.