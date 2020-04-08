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08.04.2020 - 17:48 | | İHA

79 yaşındaki Bakiye teyze coronayı yendi!

Ordu’nun Fatsa ilçesinde corona virüsü yenen 79 yaşındaki Bakiye Yaylak alkışlarla taburcu edildi.

79 yaşındaki Bakiye teyze coronayı yendi!

Özel bir hastanede yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedavisi tamamlayan 79 yaşında Bakiye Yaylak, evine sağlık çalışanlarının alkışları ile gönderildi. Korona virüsü teşhisiyle hastanede tedavi gören Yaylak, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Bakiye Yaylak, “Evden çıkmayın” uyarısında bulundu.

 

 

 

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