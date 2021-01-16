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16.01.2021 - 22:47 | | DHA

7'nci kez yakalanınca... 2046'ya kadar ehliyetine el konuldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün 2.91 promil alkollü olduğu tespit edildi. 7'nci kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücünün ehliyetine 2046 yılına kadar el konuldu.

7'nci kez yakalanınca... 2046'ya kadar ehliyetine el konuldu

Kepez Mahallesi'nde bulunan Polis Denetim Noktası'nda, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan 34 CYK 655 plakalı otomobilin sürücüsü Ufuk O., hızla kaçmaya başladı.

Kısa süren kovalamacanın ardından durdurulan otomobilin sürücüsü Ufuk O.'nun 2.91 promil alkollü olduğu tespit edildi. 5 bin TL ceza kesilen Ufuk O.'nun ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu öğrenildi.

7'nci kez alkollü araç kullanırken yakalanan Ufuk O.'nun ehliyetine 2046 yılına kadar el konuldu. Hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten tutanak tutulan Ufuk O., işlemlerinin ardından gözaltına alındı.

 

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