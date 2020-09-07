8-11 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler var?
BİM mağazalarında sürekli olarak satışta olmayan aktüel ürünler kataloğu aracılığı ile mağazalarda Salı ve Cuma günleri satışa sunulan indirimli ürünler listesinde bu hafta yine onlarca farklı ürün seçeneği yer alıyor. BİM mağazalarında bu hafta satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesinde Salı günü Temizlik ve hijyen ürünlerinin yanı sıra atıştırmalık ürün seçenekleri satışa çıkıyor. Cuma günü ise her evin ihtiyacı elektronik ev aletleri, Mutfak araç gereçleri gibi farklı ürün seçenekleri mağazalarda satışa sunulacak. İşte mağazalarda bu hafta satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesi...
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Salı günü satışa sunulacak ürünler listesinde bu hafta Temizlik ve hijyen ürünler satışa sunulacak. Aynı zamanda atıştırmalık ürünler, Tam Yağlı Kaşar Peyniri, Luppo Sandviç Kek, Browni Soslu Kek, 1 Kg Kremalı Gofret, Süt ve İzmir Bombası gibi ürünler satışa çıkıyor.
Cuma günü satışa sunulacak aktüel ürünler listesinde ise bu hafta Cam Ankastre Set, Filtre Kahve Makinesi, El Mikseri, Kahvaltı Seti, Çay Makinesi, El Blender Seti, Oyuncak ürün seçenekleri, Jabra Tam Kablosuz Kulaklık, Laptop Çantası, Mouse, Buharlı Mob, Mini Ütü Masası, Ayaklı Tuvalet Kağıtlığı, Kol Çantası, Buharlı Ütü satışa sunulacak
BİM AKTÜEL 8 EYLÜL
BİM AKTÜEL 11 EYLÜL