8-11 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler var?

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Salı günü satışa sunulacak ürünler listesinde bu hafta Temizlik ve hijyen ürünler satışa sunulacak. Aynı zamanda atıştırmalık ürünler, Tam Yağlı Kaşar Peyniri, Luppo Sandviç Kek, Browni Soslu Kek, 1 Kg Kremalı Gofret, Süt ve İzmir Bombası gibi ürünler satışa çıkıyor.

Cuma günü satışa sunulacak aktüel ürünler listesinde ise bu hafta Cam Ankastre Set, Filtre Kahve Makinesi, El Mikseri, Kahvaltı Seti, Çay Makinesi, El Blender Seti, Oyuncak ürün seçenekleri, Jabra Tam Kablosuz Kulaklık, Laptop Çantası, Mouse, Buharlı Mob, Mini Ütü Masası, Ayaklı Tuvalet Kağıtlığı, Kol Çantası, Buharlı Ütü satışa sunulacak

BİM AKTÜEL 8 EYLÜL

BİM AKTÜEL 11 EYLÜL



