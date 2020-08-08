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08.08.2020 - 18:25 |

8 AÄŸustos korona tablosu açÄ±klanÄ±yor - Vaka sayÄ±sÄ± ve ölü sayÄ±sÄ± bugün kaça yükseldi? SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca...

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, son gÃ¼nlerde yÃ¼kselme eÄŸilimi gÃ¶steren koronavirÃ¼s ile ilgili 8 AÄŸustos Cumartesi tablosunu bu akÅŸam yayÄ±nlayacak. Ä°ÅŸte son olarak dÃ¼n yayÄ±nlanan yurt genelindeki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n her gÃ¼n heyecanla beklediÄŸi gÃ¼nlÃ¼k tablonun son ayrÄ±ntÄ±larÄ±...Â

8 AÄŸustos korona tablosu açÄ±klanÄ±yor - Vaka sayÄ±sÄ± ve ölü sayÄ±sÄ± bugün kaça yükseldi? SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca...

TÃ¼m dÃ¼nyada ve Ã¼lkemizdeki etkileri devam eden koronavirÃ¼sle ilgili Bakan Koca, gÃ¼nÃ¼n tablosunu yayÄ±mlayacak. DÃ¼n itibariyle yayÄ±nlanan son tabloya gÃ¶re; test sayÄ±sÄ±nÄ±n toplamdaÂ 5 milyonu geÃ§tiÄŸi, toplam vaka sayÄ±sÄ± ise 238.450'ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi. 15 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n ise hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±klanÄ±rken toplam iyileÅŸen sayÄ±sÄ± ise 221.574 olarak duyuruldu...

TÃœRKÄ°YE'DE VAKA SAYISI KAÃ‡ OLDU?Â 

(7 AÄžUSTOS CUMA)

BUGÃœNKÃœ TEST SAYISI: 56.726

BUGÃœNKÃœ VAKA SAYISI: 1.185

BUGÃœNKÃœ CAN KAYBI:Â  15

BUGÃœNKÃœ Ä°YÄ°LEÅžEN SAYISI: 1.028

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 5.138.528

TOPLAM VAKA SAYISI: 238.450

TOPLAM CAN KAYBI: 5.813

TOPLAMÂ Ä°YÄ°LEÅžEN SAYISI: 221.574

8 AÄŸustos korona tablosu aÃ§Ä±klanÄ±yor - Vaka sayÄ±sÄ± ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± bugÃ¼n kaÃ§a yÃ¼kseldi SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca...


ALMANYA'DA KORKUTAN ARTIÅž!

Almanya'daki korona virÃ¼s rakamlarÄ±nda son 3 ayÄ±n ardÄ±ndan binli sayÄ±lara ulaÅŸÄ±ldÄ±. Alman hÃ¼kÃ¼metinin salgÄ±n hastalÄ±klarla mÃ¼cadeledeki bilimsel kuruluÅŸu Robert Koch EnstitÃ¼sÃ¼â€™nÃ¼n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± raporda Ã¼lke genelinde son 24 saatte bin 122 vaka tespit edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. 7 MayÄ±s tarihinden sonra kaydedilen en yÃ¼ksek vaka sayÄ±sÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Robert Koch EnstitÃ¼sÃ¼ BaÅŸkanÄ± Prof.Lothar Wieler ise yaÅŸanan artÄ±ÅŸÄ±n sosyal mesafe ile hijyen kurallarÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere pandemiyle mÃ¼cadele kurallarÄ±na uyulmamasÄ±ndan kaynaklÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Almanyaâ€™da vaka sayÄ±larÄ±nÄ±n artmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lke genelinde salgÄ±nla ilgili tedbirler yeniden gÃ¶zden geÃ§irmeye baÅŸlandÄ±. BazÄ± eyaletler tedbirleri arttÄ±rarak yasaklarÄ± ihlal edenler hakkÄ±nda cezalarÄ± arttÄ±rmaya baÅŸladÄ±. Ãœlke genelinde vaka sayÄ±sÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n tedirgin ettiÄŸini aÃ§Ä±klayan Virologlar, geliÅŸmelerin sÄ±kÄ± yerel tedbirlerle kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n zor olduÄŸunu Ã¼lke genelinde genel tedbirlerin alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etti.

Ãœlke genelindeki korona vaka sayÄ±sÄ± 216 bin 315 olurken, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 9 bin 254 olarak aÃ§Ä±klandÄ±.

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