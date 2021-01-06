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06.01.2021 - 14:39 | | DHA

8 aydır kayıp kızını arıyor

Antalya'da Semra Şenocak  8 ay önce kaybolan kızı Sinem Şenocak'ın (33) bulunmasını istedi. Kızının her an geri gelecekmiş gibi kapıya baktığını belirten Şenocak, "O yokken fotoğraflarına bakıp, tişört ve gömleklerini kokluyorum" dedi.

8 aydır kayıp kızını arıyor

Antalya Kepez ilçesi Ulus Mahallesi'nde oturan Sinem Şenocak (61),, mayıs ayında bir arkadaşıyla görüşmek için evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Anne Semra Şenocak'ın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı, ancak sonuç alınamadı.

'AYLAR OLDU ÇOK ÖZLEDİM'

Kızının gelmesi ümidiyle her an kapıya bakıp, ona ait tişört ve gömlekleri koklayarak hasret giderdiğini anlatan Semra Şenocak, bulunması için CİMER'e başvuruda bulunduğunu söyledi. Bir otelde garson olarak çalışan kızı kaybolduktan sonra odasındaki yatağın altında hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde bulduğunu aktaran Semra Şenocak, şöyle konuştu:

"Mayıs ayında eve gelen arkadaşları ile iş görüşmesini yapacağını belirterek evden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alamadık. Antalya'da Zeytinköy olarak bilinen yerde olabileceğini tahmin ediyoruz. Kızımı maddeye de alıştırmış olabilirler. Aylar oldu çok özledim. Kızımın bulunmasını istiyorum. Birkaç gizli numaradan arama yapıldı, o olduğunu düşünüyorum. Devlet büyüklerimden bana yardım etmelerini istiyorum. Kızım, bir an önce bulunsun."

Katliam gibi kaza! 3 ölüYozgat’ın Aydıncık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazada şoför Ergün Sesli ile vinçte bulunan Hüseyin Özdemirbaş ve Ebubekir Karabıyık olay yerinde hayatını kaybederken TIR şoförü Halil İbrahim Kayalı ile otomobil sürücüsü Aslı Baştuğ yaralandı.
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