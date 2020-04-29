8 bin kişi çalışıyor

İnşa çalışmalarına 9 Nisan’da başlanan her biri 1008 yataklı iki hastanenin de 24 Mayıs’ta tamamlanması planlanıyor. 70 bin metrekaresi kapalı toplamda 184 bin metrekarelik alana kurulan hastanenin bazı bölümlerinin çatılarının da tamamlandığı görülürken, bir yandan da çevre düzenlemesi yapılıyor.









Fotoğraflar: Ünal Çam, Ozan Güzelce