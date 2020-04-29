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29.04.2020 - 07:00 |

8 bin kişi çalışıyor

Biri Atatürk Havalimanı, diğeri de Sancaktepe’de yapılan hastanelerin salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması hedefleniyor. Her iki sağlık tesisinde de inşa çalışmaları toplam 8 bin kişi tarafından 3 vardiya şeklinde yürütülüyor.

8 bin kişi çalışıyor

İnşa çalışmalarına 9 Nisan’da başlanan her biri 1008 yataklı iki hastanenin de 24 Mayıs’ta tamamlanması planlanıyor. 70 bin metrekaresi kapalı toplamda 184 bin metrekarelik alana kurulan hastanenin bazı bölümlerinin çatılarının da tamamlandığı görülürken, bir yandan da çevre düzenlemesi yapılıyor.

8 bin kişi çalışıyor



Fotoğraflar: Ünal Çam, Ozan Güzelce

Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'e yükseldiğini açıkladı.
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