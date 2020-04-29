29.04.2020 - 07:00 |
8 bin kişi çalışıyor
Biri Atatürk Havalimanı, diğeri de Sancaktepe’de yapılan hastanelerin salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması hedefleniyor. Her iki sağlık tesisinde de inşa çalışmaları toplam 8 bin kişi tarafından 3 vardiya şeklinde yürütülüyor.
İnşa çalışmalarına 9 Nisan’da başlanan her biri 1008 yataklı iki hastanenin de 24 Mayıs’ta tamamlanması planlanıyor. 70 bin metrekaresi kapalı toplamda 184 bin metrekarelik alana kurulan hastanenin bazı bölümlerinin çatılarının da tamamlandığı görülürken, bir yandan da çevre düzenlemesi yapılıyor.
Fotoğraflar: Ünal Çam, Ozan Güzelce