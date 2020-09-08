8 Eylül bugünkü koronavirüs tablosu! Türkiye'de son dakika koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs tablosu günlük olarak vatandaşlarla paylaşılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tablosu ile ilgili ayrıntıları sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşıyor. Koronavirüs tablosunda yer alan vaka sayısı ve ölü sayısındaki son durum ise merak konusu. Peki 8 Eylül Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'da dün şu paylaşımı gerçekleştirdi;

Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak. http://covid19.saglik.gov.tr

8 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

8 Eylül koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Akşam saatlerinde koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor.