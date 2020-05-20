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20.05.2020 - 12:29 | | AA

8 gündür kayıp dağcı için arama çalışması sürüyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 8 gün önce kaybolduğu bildirilen dağcıyı arama çalışması devam ediyor.

8 gündür kayıp dağcı için arama çalışması sürüyor

Antrenman için 8 gün önce evden ayrılan Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü sporcularından Fikret Emre'nin (35) bulunması için 3 gün önce başlatılan arama çalışması sürdü.

Mendos Dağı eteklerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile dağcıların destek verdiği arama çalışmalarında iz takip köpeği "Merak" da yer alıyor. Fikret Emre'nin dün arazide bulunan elbise ve eşyalarının koklatıldığı Merak, ekiplerle birlikte sarp arazide iz sürüyor.

Arama çalışmaları, Emre'nin dün sırt çantası, cep telefonu ve eşofmanının bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı.

Fethiye'de 12 Mayıs'ta antrenman yapmak için evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Fikret Emre'nin bulunması için 3 gün önce arama çalışması başlatılmıştı.

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