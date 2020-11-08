Bugünkü koronavirüs hasta, ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 8 Kasım korona tablosu nedir?

Koronavirüs tablosu ağırlaşıyor. Bakan Koca uyarılarına devam ederken hasta sayılarından iki gündür endişe verici bir artış söz konusu... Gözler bugünkü tabloda...

8 KASIM KORONA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Bugünkü koronavirüs hasta ve vefat sayısı açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından 8 Kasım korona tablosuna göre hasta sayısı 2 bin 516 vefat sayısı ise 84 oldu.

7 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU