08.11.2020 - 19:05 |
Bugünkü koronavirüs hasta, ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 8 Kasım korona tablosu nedir?
Koronavirüste korkutan tablo devam ediyor. İki gündür hasta sayısı 2 bin 400'lerin üzerinde seyrediyor. Gözler 8 Kasım korona tablosunda... Peki, bugünkü koronavirüs hasta, ölü ve vaka sayısı kaç oldu?
Koronavirüs tablosu ağırlaşıyor. Bakan Koca uyarılarına devam ederken hasta sayılarından iki gündür endişe verici bir artış söz konusu... Gözler bugünkü tabloda...
8 KASIM KORONA TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Bugünkü koronavirüs hasta ve vefat sayısı açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından 8 Kasım korona tablosuna göre hasta sayısı 2 bin 516 vefat sayısı ise 84 oldu.
7 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU