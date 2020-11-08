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08.11.2020 - 19:05 |

Bugünkü koronavirüs hasta, ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 8 Kasım korona tablosu nedir?

Koronavirüste korkutan tablo devam ediyor. İki gündür hasta sayısı 2 bin 400'lerin üzerinde seyrediyor. Gözler 8 Kasım korona tablosunda... Peki, bugünkü koronavirüs hasta, ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

Bugünkü koronavirüs hasta, ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 8 Kasım korona tablosu nedir?

Koronavirüs tablosu ağırlaşıyor. Bakan Koca uyarılarına devam ederken hasta sayılarından iki gündür endişe verici bir artış söz konusu... Gözler bugünkü tabloda...

8 KASIM KORONA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Bugünkü koronavirüs hasta ve vefat sayısı açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından 8 Kasım korona tablosuna göre hasta sayısı 2 bin 516 vefat sayısı ise 84 oldu.

Bugünkü koronavirüs hasta, ölü ve vaka sayısı kaç oldu 8 Kasım korona tablosu nedir

7 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Bugünkü koronavirüs hasta, ölü ve vaka sayısı kaç oldu 8 Kasım korona tablosu nedir

Ölü sanılan şahıs alkollü çıktıAdıyaman’da, vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulunarak ölü sanılan genç alkollü çıktı.
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