22.01.2021 - 17:59 | | DHA
8 katlı binanın çatısında can pazarı! Saatlerce yardım bekledi
Batman'da 8 katlı Hayat Sitesi'nin çatısını temizlemek için çıktı ve kayarak çatı kenarında mahsur kalan bina görevlisi çaresizce yardım gelmesini bekledi. Olay cep telefonu da yanında bulunmayan ve uzun süre haber alamadıkları Şemsettin Ünlü merak edip çatıya çıkmasıyla ortaya çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Ünlü'yü halatla kurtardı.
Batman merkeze bağlı Belde Mahallesi'nde bulunan 8 katlı Hayat Sitesi'nin bina görevlisi Şemsettin Ünlü, temizlik yapmak için buz tutan çatıya çıktı. Dengesini kaybedip kaymaya başlayan Ünlü, çatının kenarında durdu.
Ailesi, cep telefonu da yanında bulunmayan ve uzun süre haber alamadıkları Ünlü'yü merak edip çatıya çıktı. Ünlü'yü o halde gören yakınları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Ünlü'yü kurtarmak için çalışma başlattı.
Ünlü, yanına halatla indirilen itfaiye erinin yardımıyla güvenli yere çıkarıldı. Şemsettin Ünlü, kendisini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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