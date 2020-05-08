8 Mayıs sahur saati (vakti) kaçta bitecek, sabah ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 2020) İstanbul - Ankara - İzmir il il sahur (namaz) saatleri

Sahur saat kaçta? İftar sonrası İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya ve diğer ilerin iftar vakitleri merak edilmeye başladı. İftarın ardından milyonlarca vatandaş, iftar vaktini öğrenmek için harekete geçiyor. Yaşadığı şehrin sahur saatini öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden hem sahur vakitlerine erişim sağlayabilir. İşte il il imsakiye 2020...



8 MAYIS BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

İSTANBUL'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul'da bu gece sahur vakti 04:04

ANKARA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Ankara'da bu gece sahur vakti 03.54

İZMİR'DE BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir'de bu gece sahur vakti 04:13

BURSA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Bursa'da bu gece sahur vakti 04:08

ANTALYA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Antalya'da bu gece sahur 04:16

ADANA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Adana'da bu gece sahur vakti 03:57



KONYA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Konya'da bu gece sahur vakti 04:04

ŞANLIURFA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Şanlıurfa'da bu gece sahur vakti 03:42

GAZİANTEP'DE BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Gaziantep'te bu gece sahur vakti 03:48

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