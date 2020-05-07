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07.05.2020 - 20:49 |

8 Mayıs sahur vakti (saati) kaçta, sabah ezanı ne zaman okunacak? (2020 Ramazan imsakiyesi) İstanbul - Ankara - İzmir il il namaz (sahur) saatleri

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 günü başladı. Bugün Ramazan ayının 13. günü idrak ediliyor. 23 Mayıs'a kadar sürecek olan Ramazan ayında gün gün iftar saatleri ve sahur saatleri merak konusu oluyor. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında yurdun dört bir yanında manevi duygular yaşanmaya devam ediyor. Oruç tutan vatandaşların sabırsızlıkla beklediği sahur vakti bugün ne zaman, saat kaçta? İşte 8 Mayıs 2020 imsakiyesi itibariyle Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin sahur saatleri...

8 Mayıs sahur vakti (saati) kaçta, sabah ezanı ne zaman okunacak? (2020 Ramazan imsakiyesi) İstanbul - Ankara - İzmir il il namaz (sahur) saatleri

Sahur saat kaçta? İftar sonrası İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya ve diğer ilerin iftar vakitleri merak edilmeye başladı. İftarın ardından milyonlarca vatandaş, iftar vaktini öğrenmek için harekete geçiyor. Yaşadığı şehrin sahur saatini öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden hem  sahur vakitlerine erişim sağlayabilir. İşte il il imsakiye 2020...

8 MAYIS BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

İSTANBUL'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul'da bu gece sahur vakti 04:04

ANKARA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Ankara'da bu gece sahur vakti 03.54

İZMİR'DE BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir'de bu gece sahur vakti 04:13

BURSA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Bursa'da bu gece sahur vakti 04:08

ANTALYA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Antalya'da bu gece sahur 04:16

ADANA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Adana'da bu gece sahur vakti 03:57

KONYA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Konya'da bu gece sahur vakti 04:04

ŞANLIURFA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Şanlıurfa'da bu gece sahur vakti 03:42

GAZİANTEP'DE BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Gaziantep'te bu gece sahur vakti 03:48

 

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