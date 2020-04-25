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25.04.2020 - 05:52 |

8 Nerenin Plakası? Artvin İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde toplam 81 il bulunuyor. Bu 81 ilinde ayrı ayrı plaka kodları bulunuyor. Plaka kodları 01 ile başlayıp 81'e kadar gitmektedir. Her ilin bundan dolayı özel olan plaka kodu bulunur. 08 plakası da o plaka kodlarından biridir. Peki, 08 nerenin plakası? İşte 08 plaka numarasına dair tüm detaylar.

8 Nerenin Plakası? Artvin İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

08 Hangi İlin Plakası?

08 Artvin Plakasıdır.

Artvin merkez, Hopa ilçesi, Şavşat ilçesi, Yusufeli ilçesinin plaka harf kodlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Artvin Merkez Plaka Harf Grupları:

08 AC 001 – 08 AR 999
08 DA 001 – 08 DA 999
08 K 0001 – 08 K 4999
08 M 0001 – 08 M 4999
08 T 0001 – 08 T 0999

Hopa İlçesi Plaka Harf Grupları:

08 AS 001 – 08 AV 999
08 K 5000 – 08 K 7999
08 M 5000 – 08 M 7999
08 T 1000 – 08 T 1999

Şavşat İlçesi Plaka Harf Grupları:

08 HA 001 – 08 HZ 999
08 K 8000 – 08 K 8999
08 M 8000 – 08 M 8999
08 T 2000 – 08 T 2999

Yusufeli İlçesi Plaka Harf Grupları:

08 K 9000 – 08 K 9999
08 M 9000 – 08 M 9999
08 T 3000 – 08 T 3999
08 YA 001 – 08 YZ 999

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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