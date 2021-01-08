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08.01.2021 - 18:02 |

8 Ocak bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs tablosu ile ilgili detaylar günlük olarak vatandaşlarla paylaşılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Korona vaka sayısı ve ölü sayısı ile ilgili son durum merak ediliyor. Peki Türkiye'de 8 Ocak koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

8 Ocak bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Korona tablosunda, test sayısı, iyileşen hasta, vaka ve vefat sayısı ile ilgili ayrıntılar yer alıyor. Türkiye koronavirüs tablosu günlük olarak paylaşılıyor. Peki 8 Ocak bugünkü koronavirüs tablosunda son durum nedir? İşte son dakika gelişmeleri...

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün şu paylaşımı gerçekleştirdi; "Bugün tespit edilen 1.458 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız. http://covid19.saglik.gov.tr"

8 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye 8 Ocak koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Akşam saatlerinde korona tablosunun açıklanması bekleniyor.

Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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