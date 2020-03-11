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11.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Kandil’de, TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava harekâtıyla sözde yönetici 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerinde ayrıca tespit edilen 3 PKK’lı da hava destekli operasyonlarla etkisiz kılındı.

8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

“Terörle kaynağında mücadele” konseptiyle özellikle sınır ötesinde terör örgütlerine ağır darbe vuran TSK ve MİT, ortak operasyonlarına bir yenisi daha ekledi. Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, “TSK ve MİT koordinesinde Irak’ın kuzeyi Kandil’de icra edilen hava harekâtıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak” denildi.

MSB’den yapılan ikinci açıklamaya göre, Irak kuzeyi Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarınca bir grup PKK’lı terörist tespit edildi. Hava destekli operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Öte yandan Bitlis’te de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, basma düzenekli 5 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.
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