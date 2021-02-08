8 Şubat koronavirüs tablosu son durum açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

8 Şubat koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Son günlerde ölü sayısı vaka sayılarındaki dalgalanmalar dikkat çekerken kovid-19 aşısı da uygulanmaya devam ediyor. Bakan Fahrettin Koca ise sık sık korona önlemlerine uyulması yönünde uyarılarını yineliyor. İşte, güncel koronavirüs tablosunda son durum...

8 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Bakanlığın koronavirüs (covid-19) tablosu günlük olarak covid-19 sayfasından yayımlanmaya devam ediyor. Beklenen 8 Şubat korona tablosu ise henüz açıklanmadı.

KORONAVİRÜS TABLOSU 7 ŞUBAT

Açıklanan son tabloda 24 saat içinde; 129.715 test yapıldı, 6.670 yeni vaka tespit edildi, 623 hasta sayısına ulaşıldı, 8.201 hasta iyileşti, 112 kişi de yaşamını yitirdi.