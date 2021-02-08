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08.02.2021 - 17:59 |

8 Şubat koronavirüs tablosu son durum açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Korona tablosu (coronavirüs) Sağlık Bakanlığı tarafından güncel verilerle açıklanmaya devam ediyor. Vaka sayısı, ölü sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayısının yanı sıra toplam test oranları da vatandaşlarla Bakanlığın covid-19 sayfasından paylaşılıyor. Peki, 8 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı?

8 Şubat koronavirüs tablosu son durum açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

8 Şubat koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Son günlerde ölü sayısı vaka sayılarındaki dalgalanmalar dikkat çekerken kovid-19 aşısı da uygulanmaya devam ediyor. Bakan Fahrettin Koca ise sık sık korona önlemlerine uyulması yönünde uyarılarını yineliyor. İşte, güncel koronavirüs tablosunda son durum...

8 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Bakanlığın koronavirüs (covid-19) tablosu günlük olarak covid-19 sayfasından yayımlanmaya devam ediyor. Beklenen 8 Şubat korona tablosu ise henüz açıklanmadı.

KORONAVİRÜS TABLOSU 7 ŞUBAT

Açıklanan son tabloda 24 saat içinde; 129.715 test yapıldı, 6.670 yeni vaka tespit edildi, 623 hasta sayısına ulaşıldı, 8.201 hasta iyileşti, 112 kişi de yaşamını yitirdi. 

 

 

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