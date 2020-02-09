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09.02.2020 - 09:11 |

8 Şubat Sayısal Loto sonuçları... Yine devir!

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 8 Şubat Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmadı. Böylelikle 3. devir gerçekleşti. 5 milyon 222 bin 434 lira 98 kuruş çarşamba günü sahibini arayacak.

8 Şubat Sayısal Loto sonuçları... Yine devir!

Sayısal Loto her hafta oynayanlarına milyonlarca lira dağıtıyor. Dün yine canlı yayında Sayısal Loto çekilişi gerçekleşti. 1295. haftada 6 şanslı numarayı kimse bilemedi ve 5.222.434,98 TL çarşamba gününe devretti. İşte düşen numaralar...

8 Şubat Sayısal Loto'da kazandıran numaralar: 07-14-16-22-39-42

8 Şubat Sayısal Loto sonuçları... Yine devir

SAYISAL LOTO'DA 5 BİLEN 6 BİN TEL KAZANDI

Sayısal Loto oyununun 1294. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 209 bin TL haftaya devretti. 5 bilen 77 kişi 6 bin TL ikramiye kazandı.

GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Sayısal Loto oyununun 1294. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 209 bin 626 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 77 kişi 6 bin 828'er lira, 4 bilen 3 bin 780 kişi 104'er lira ve 3 bilen 75 bin 339 kişi de 13 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

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