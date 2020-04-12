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12.04.2020 - 10:56 | | DHA

8 suçtan aranan şüpheli yakalandı!

Gaziantep’te 8 suçtan aranan, ismi açıklanmayan şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden tespit edilip, yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

8 suçtan aranan şüpheli yakalandı!

Gaziantep'te, son 2 ay içinde, 5 iş yerinde hırsızlık olayı meydana geldi. İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, ifadelerine başvurup, parmak izi incelemesi yaptı. İş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını da tarayan polis, hırsızlık olaylarının aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Polis, kimliğini açıklanmadığı şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı.

Emniyette 3 ayrı 'güveni kötüye kullanma' suçundan da arandığı belirlenen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

Sokakların boş kaldığı ilçe yine yaban keçilerine kaldıCorona virüs tedbirleri kapsamında 31 kentte sokağa çıkma yasağı ilen edilirken, yasak kapsamında olmayan Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar gönüllü olarak yasağı uygulayarak sokağa çıkmadı. İnsanların boş bıraktığı sokaklar yaban keçilerine kaldı.
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