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08.07.2020 - 19:50 |

8 Temmuz Şans Topu çekilişi saat kaçta ne zaman? - 995. hafta canlı Şans Topu sonuçları açıklanıyor

Şans Topu'nda haftanın çekilişi için geri sayım başladı. 995. hafta çekilişi gerçekleştirilecek Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango resmi internet sitesinden 21:15'de canlı olarak yayınlanacak. Peki kazandıran şanslı numaralar hangileri olacak? İşte bu akşamki çekiliş öncesi derlediğimiz geçtiğimiz hafta çekilişinde çıkan şanslı numaralar ve sonuç sorgulama motoru...

8 Temmuz Şans Topu çekilişi saat kaçta ne zaman? - 995. hafta canlı Şans Topu sonuçları açıklanıyor

Şans Topu çekilişinde son olarak geçtiğimiz hafta kazandıran numaralar 9, 12, 14, 23, 30 + 4 olmuştu...

1 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (GEÇTİĞİMİZ HAFTA)

9, 12, 14, 23, 30 + 4

8 Temmuz Şans Topu çekilişi saat kaçta ne zaman - 995. hafta canlı Şans Topu sonuçları açıklanıyor



ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ


Şans Topu Nasıl Oynanır?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır.

(5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir.

Bu oran 1/3.895.584'dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.

 

 

 

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (8 Temmuz 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunduBakan Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıkladı. Bakan Koca: "Vaka sayımız 1041. Vefat eden vatandaşlarımızın sayısı, 22. Test sayısı 49 bin 302. İyileşen hasta sayısı 2219. Yoğun bakımda hasta sayımız 1172. Solunum cihazına bağlı olan hasta sayımız 406."
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