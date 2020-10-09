09.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
8 terörist öldürüldü
MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyi Gare bölgesindeki operasyonuyla kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK’nın sözde özel güç birimi sorumlusu Mazlum Demir etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde de PKK’lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı da Şırnak’ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.