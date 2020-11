8. Türkiye Kadın Direktörler Konferansı 19 Kasım’da gerçekleştirilecek

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından düzenlenen “Türkiye Kadın Direktörler Konferansı”, 19 Kasım 2020, perşembe günü saat 16:00’da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. “Kapsayıcı ve Eşitlikçi Bir Gelecek” temasıyla Akbank, IFC, Limak Yatırım ve Zorlu Holding desteğiyle gerçekleştirilecek Konferans’ın ana tema konuşmacısı IMF Strateji, Politika ve İnceleme Dairesi Başkanı Ceyla Pazarbaşıoğlu olacak.

İki ayrı panelin düzenleneceği konferansta Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat tarafından “2020 Yönetim Kurulunda Kadın Türkiye Raporu” açıklanacak ve 'Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu' ödülleri sahiplerini bulacak.

Türkiye’yi finans alanında dünyada başarılı bir şekilde temsil eden ve alanında en iyi kadın yöneticilerden biri olan, Dünya Bankası Başkan Yardımcılığı olmak üzere birçok üst düzey uluslararası görevde bulunan IMF Strateji, Politika ve İnceleme Dairesi Başkanı Ceyla Pazarbaşıoğlu’nun konuşmasıyla başlayacak konferansta izleyiciler, Pazarbaşıoğlu ile birlikte toplantının katılımcıları arasında yer alan, alanında uzman birbirinden değerli ismi de dinleme fırsatı yakalayacak.

Yönetim kurullarında çeşitlilikte dünyadan örnekler paylaşılacak

Egon Zehnder Kıdemli Ortağı Murat Yeşildere’nin moderatörlüğünü yapacağı “Yönetim Kurullarında Çeşitlilikte Dünyadan Örnekler” başlıklı panel, Yüzde 30 Kulübü Yönlendirme Komitesi üyesi olan Mary Gouide ve Catalyst Başkanı ve CEO’su Lorraine Hariton’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

“Yönetim Kurullarında ve Üst Yönetimde Toplumsal Cinsiyet Çeşitliliği Konusunda Gelecekteki Araştırmaların Yönü”

TESEV Araştırma Direktörü Itır Akdoğan’ın moderatörlüğünü üstleneceği “Yönetim Kurullarında ve Üst Yönetimde Toplumsal Cinsiyet Çeşitliliği Konusunda Gelecekteki Araştırmaların Yönü” başlıklı ikinci panel ise WHU Otto Beisheim School of Management Finans Profesörü Burçin Yurtoğlu, London School of Economics Finans Bölüm Başkanı ve Profesörü Daniel Ferreira ve Said Business School, University of Oxford Finans Profesörü Renee Adams’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Konferansla ilgili detaylı bilgiye https://8thiwdconferenceinturkey.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Hakkında

Kurumsal Yönetim Forumu (CGFT), Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde çalışmalarını sürdüren, ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyecek kurumsal yönetim konularına odaklanan disiplinler arası ve sektörler arası bir girişimdir. Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) iş birliğiyle 1 Mart 2003 tarihinde kurulmuştur. Forum’un misyonu, sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda hayata geçirilebilecek araştırmalar yapmanın yanı sıra politika belirleme ve belirlenen politikaların uygulanma süreçlerinde aktif rol oynayarak kurumsal yönetim alanının geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

https://cgft.sabanciuniv.edu/