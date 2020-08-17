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17.08.2020 - 18:39 | | DHA

8 yÄ±l sonra dehÅŸet! Detaylar kan dondurdu

Zonguldak'Ä±n EreÄŸli ilÃ§esinde, 8 yÄ±l Ã¶nce Atakan ve Atalay KeleÅŸ kardeÅŸleri Ã¶ldÃ¼ren Ersin AydoÄŸan (47), ilÃ§e merkezinde uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Ersin AydoÄŸan'Ä± vuran kiÅŸinin ise Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Atakan KeleÅŸ'in oÄŸlu Devrim KeleÅŸ olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â

Olay, saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda ilÃ§e sahil gezi yolunda meydana geldi. Devrim KeleÅŸ, iddiaya gÃ¶re 8 yÄ±l Ã¶nce babasÄ± Atakan KeleÅŸÂ ve amcasÄ± Atalay KeleÅŸ'iÂ Ã¶ldÃ¼ren Ersin AydoÄŸan ile sahil gezi yolunda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Devrim KeleÅŸ, Ã¼zerinde taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± tabancayla Ersin AydoÄŸan'a iki el ateÅŸ etti. Ersin AydoÄŸan, olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybederken, Devrim KeleÅŸ kaÃ§tÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine giden ekipler, park giriÅŸinde Devrim KeleÅŸ'i yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.Â AydoÄŸan'Ä±n cesedi yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan EreÄŸli Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

8 yÄ±l sonra dehÅŸet Detaylar kan dondurdu

BABASINI VE AMCASINI Ã–LDÃœRMÃœÅž

Ersin AydoÄŸan'Ä±n 2012 yÄ±lÄ±nda sahibi olduÄŸu barda Ã§Ä±kan kavgada Atakan ve Atalay KeleÅŸ kardeÅŸleri vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Olayla ilgili 22 yÄ±l 1 ay hapse mahkum olan ve 8 yÄ±ldÄ±r cezaevinde bulunan Ersin AydoÄŸan'Ä±n bir sÃ¼re Ã¶nce izinli olarak Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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Plajda yürüyen genç kadÄ±n aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caktan fenalaÅŸtÄ±Antalyaâ€™nÄ±n Alanya ilçesindeki Ä°ncekum PlajÄ±â€™nda denizden çÄ±karak, duÅŸ ve soyunma kabinine gittiÄŸi sÄ±rada fenalaÅŸan tatilci genç kadÄ±n bayÄ±ldÄ±.
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