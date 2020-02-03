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03.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘80 okulda eğitim yapılmayacak’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli deprem sonrası hasar tespiti yapılan 80 okulda eğitim öğretim faaliyeti yapılmayacağını, bu okullar için yıkım kararı verildiğini açıkladı.

‘80 okulda eğitim yapılmayacak’

 Selçuk, okullarda yaz tatili ve ara tatil sürelerine ilişkin planlamanın da aynen devam edeceğini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruslara İdlib uyarısıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki hain saldırıya ilişkin, "Şu anda zaten harekat devam ediyor. Tespit edilen 40'a yakın nokta şu anda sürekli operasyonun hedefleri arasında ve ilk belirlemelere göre de 30 ila 35 civarında karşı taraftan Suriyeli, o ekibin içerisinde, etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Fakat noktayı koymak yok, aynı şekilde operasyon devam ediyor. Özellikle Rus yetkili makamlarına da 'Burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum da söz konusu olmasın.' Çünkü burada biz bir taraftan şehit verirken, bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz." dedi.
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