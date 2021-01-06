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06.01.2021 - 17:55 | | İHA

80 yaşındaki baba, oğlunu vurdu!

Bursa'da 80 yaşındaki baba tartıştığı 45 yaşındaki oğlunu, silahla tek el ateş ederek bacağından vurdu.

80 yaşındaki baba, oğlunu vurdu!

Olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Güçlü Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 80 yaşındaki Mehmet Ş, oğluyla sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma şiddetini arttırınca Mehmet Ş, 45 yaşındaki oğlu Ramazan Ş.'yi silahla tek el ateş ederek bacağından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı Mehmet Ş. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli baba gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

 

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