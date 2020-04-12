12.04.2020 - 13:56 | | DHA
80 yaşındaki kadın evindeki yangında öldü!
Trabzon’da tek başına yaşadığı evde çıkan yangında dumandan etkilenen Saime Sesli (80), hayatını kaybetti.
Çağlayan Mahallesi'nde tek katlı evde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanı fark edenler, itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, içeride Saime Sesli'in bulunduğunu öğrendi. Ekipler yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
İçeri giren ekipler, evde tek başına yaşayan yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği belirtilen Sesli'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.
Selin hemşireden 10 Nisan gecesine tepki!Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Selin Gümüş, 2 günlük sokağa çıkma yasağının duyurulduğu gece alışveriş için market ve fırınlara koşulmasını eleştirdi. Gümüş, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "1 aydır savaş veriyoruz bizler, sağlıkçılar. Bizi korona değil cehalet öldürecek" dedi.